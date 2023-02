Skuespiller Tom Sizemore i koma – legene har gitt opp

Skuespiller Tom Sizemore (61) ble rammet av hjernehinnebetennelse etter et slag tidligere i februar. Nå mener legene at håpet er ute for ham.

Etter ti dager i koma kom legene med en hjerteskjærende beskjed til familien til den omstridte skuespilleren.

Skuespiller Tom Sizemore (61) kollapset i Los Angeles-hjemmet sitt 18. februar og ble i hui og hast fraktet til sykehus. Der konstaterte legene at han hadde blitt rammet av en hjernehinnebetennelse i kjølvannet av et slag. De siste 10 dagene har han ligget i koma på intensivavdelingen.

Nå bekrefter manageren hans, Charles Lago overfor Variety at legene har gitt familien en nedslående beskjed.

– Legene informerte familien at det er ikke noe mer håp og at anbefalt at det tas en avgjørelse om å avslutte livet, sier han i en uttalelse.

Ifølge manageren har familien valgt å følge rådet og ønsker å takke for alle meldinger de har fått og ønsker nå ro.

Tom Sizemore er nok mest kjent for sin rolle i «Redd menig Ryan» fra 1998, der han spiller sersjant Horvath. Han har også spilt i flere store produksjoner som «Black Hawk Down», «Heat» og «Born on the Fourth of July».

Tom Sizemore, her fremst sammen med Tom Hanks (t.h.) under en av åpningsscenene av filmen «Redd menig Ryan» fra 1998. Les mer Lukk

Han har jobbet med flere store regissører som Steven Spielberg, Martin Scorsese, Oliver Stone, Ridley Scott og Michael Bay.

Til tross for suksessen på 1990-tallet, så har karrieren også vært preget av rusproblemer og voldsepisoder i hjemmet. Dette har Sizemore selv vært åpen om tidligere.