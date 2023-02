Se og Hør: Sophie Elise ferdig i NRK

Det har rast rundt influenser Sophie Elise den siste tiden. Etter klagestorm skal NRK nå ha bestemt seg for å terminere kontrakten hennes.

Ifølge kilder Se og Hør har vært i kontakt med vil NRK terminere kontrakten de har med influenser Sofie Steen Isachsen (28), bedre kjent som Sophie Elise.

Hun har NRK-podkasten «Sophie Elise og Fetisha» sammen med Fetisha Williams.

Årsaken skal være klagestormen rikskanalen har mottatt etter at influenseren la ut et bilde av seg selv sammen med en annen influenser, Nora Haukland (26), hvor sistnevnte holdt en gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Bildet ble raskt slettet og Sophie Elise har lagt seg flat, og innrømmet at bildet aldri skulle ha vært lagt ut.

Ifølge Dagbladet skal NRK ha mottatt over 4000 klager etter at nyheten om bildet ble kjent.

De fleste klagene går på at NRK har et samarbeid med influenseren, og at de bruker henne som rollemodell.

Saken oppdateres