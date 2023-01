Misjonen doblet lyttertallene med Atle Antonsen-comeback

For en drøye uke siden var Atle Antonsen og Johan Golden igjen sammen i studio da årets første program i lyttersuksessen «Misjonen» var tilbake på lufta.

Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

– Folk var åpenbart nysgjerrige på hva Atle Antonsen hadde å si, sier P4-redaktør.

Fredag 21. januar var Atle Antonsen tilbake i P4-studioet for å lede «Misjonen» sammen med Johan Golden. Han hadde da ikke vært på jobb siden saken med Sumaya Jirde Ali ble kjent i midten av november.



Ferske tall fra analyseselskapet Nielsen viser at til sammen 457.000 var innom Atle Antonsens comeback-sending. I 2022 hadde «Misjonen» i snitt 237.000 lyttere. Det vil si at årets sesongpremiere hadde nesten dobbelt så mange lyttere.

Aller flest var innom sendingen i starten klokken 10. Da satt 327.000 og hørte på.

– Med den massive medieomtalen Atle Antonsens comeback fikk er det ikke så overraskende at lyttertallene på «Misjonen» ble høyere enn vanlig 21. januar. Dette var første gang Antonsen kommenterte hendelsen, og folk var åpenbart nysgjerrige på hva han hadde å si. At lyttertallene var høyest i begynnelsen av sendingen underbygger dette, sier programredaktør Anders Opsahl i P4.

Atle Antonsen gjorde det tidlig i sendingen klart at han ikke ville gå inn på detaljene i hendelsen på Bar Boca som førte til at han ble anmeldt for rasisme av samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali. Saken har senere blitt henlagt.

– Jeg har skammet meg noe voldsomt og kjent på skam, skyld og selvforakt, sa Antonsen i sendingen.

Les mer:Antonsen tilbake i Misjonen: - Jeg har skammet meg noe voldsomt

Denne artikkelen ble først publisert på Kampanje.no.