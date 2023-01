Alec Baldwin er siktet for uaktsomt drap

Alec Baldwin blir siktet for uaktsomt drap etter at han avfyrte en pistol på et filmsett som drepte kamerasjef Halyna Hutchins.

NTB

Skuespiller Alec Baldwin har blitt siktet for uaktsomt drap på filmfotografen Halyna Hutchins i 2021. – Dette er justismord, tordner Baldwins advokat.

Halyna Hutchins var kamerasjef under innspillingen av westernfilmen «Rust» i New Mexico og døde da hun ble truffet av en kule som Baldwin avfyrte fra et rekvisittvåpen.

Etterforskningen av saken er nå ferdig, opplyser statsadvokat Mary Carmack-Altwies.

– Etter en nøye gjennomgang av bevisene og av lovverket i New Mexico har jeg besluttet at det foreligger tilstrekkelig med bevis for å kunne straffeforfølge Alec Baldwin og andre medlemmer av filmcrewet, sier Carmack-Altwies i en uttalelse torsdag.

– Hos meg står ingen over loven, og alle fortjener rettferdighet, sier hun videre.

– Justismord

Baldwins advokat Luke Nikas sier Baldwin utsettes for et justismord.

– Denne siktelsen er en grov fordreining av Hutchins tragiske død og er et fryktelig justismord, sier Nikas.

– Baldwin hadde ingen grunn til å tro at det var en kule i våpenet, eller noe annet sted på filmsettet, sier han.

Forlik

Baldwin har tidligere avvist at han har skyld i den tragiske hendelsen og sier at han avfyrte det han trodde var et uladd våpen, en rekvisitt.

Også Hannah Gutierrez Reed, som var filmproduksjonens våpenansvarlige, blir siktet for uaktsomt drap. Dersom de blir kjent skyldige, risikerer de opptil 18 måneders fengsel og 5.000 dollar i bot.

I fjor høst inngikk Baldwin forlik med familien til Hutchins.