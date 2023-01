Espen Eckbo går fra Discovery til TV 2

Den folkekjære komikeren skal bli en viktig del av kanalens humorsatsing, melder TV 2.

– TV 2 skal ha en ledende posisjon innen humor i årene som kommer, og dette er en av våre viktigste innholdssatsinger. Med dette så ønsker vi å trekke til oss en kombinasjon av både unge talenter og de mest erfarne humoristene i Norge. Med sitt enorme univers er Espen Eckbo en av de aller største, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 i en pressemelding.

– Når TV 2 vil satse så tydelig og ambisiøst på akkurat det jeg driver med, så er det veldig hyggelig å bli invitert til å bidra. Jeg gleder meg til å jobbe med og for alle de bra kreftene som allerede er samlet her, sier Espen Eckbo.

Han har de siste årene vært tilknyttet Warner Bros Discovery og laget innhold for TV Norge og Discovery+.

Skal utvikle nye konsepter

Kanalen varsler at Eckbo skal utvikle nye humorkonsepter for kanalen og hinter om at det vil bli gode muligheter for at enkelte av hans tidligere humor-suksesser blir å finne på kanalens strømmetjeneste, TV 2 Play.

– Vi skal heller ikke utelukke at det vil komme nye versjoner av tidligere humorsuksesser. Det blir rett og slett utrolig gøy å jobbe med Espen fremover. Hele TV 2s humormiljø og ikke minst seerne våre, har all grunn til å glede seg over at Espen nå er tilbake i TV 2-familien, sier Haldorsen.

Tilknyttet TV 2 tidligere

Eckbo har vært i TV 2 tidligere i karriéren, og står bak en rekke legendariske serier som «Nissene på Låven», «TV 2 Nøttene», «Tett på tre» og «Asbjørn Brekke Show». Hans siste prosjekt var seersuksessen «Nissene i Bingen», som ble nominert til Emmy-prisen i 2022.

Eckbo har også TV-produksjonsselskapet Seefood, som han eier med TV 2-profilen Kristian Ødegård. Selskapet står blant annet bak «Kompani Lauritzen» og «Parterapi».