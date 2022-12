Jeremy Clarkson ba folk kaste avføring på Meghan Markle – legger seg flat etter kritikk

– Åh kjære, jeg har tråkket i salaten, skriver The Grand Tour-programlederen på Twitter etter klagestorm.

Etter at Netflix-dokumentarserien Harry og Meghan ble lansert i to deler tidligere denne måneden har det på ny oppstått kontroverser rundt det kongelige paret.

Serien som tar for seg reisen deres som par, fra da de begynte å date til de brøt med det britiske kongehuset og flyttet til California i USA, har skapt mange diskusjoner i Storbritannia. Flere har reagert svært negativt.

En av dem er The Grand Tour-programleder Jeremy Clarkson (62).

Ba folk kaste avføring på Meghan

I en spalte i den britiske avisen The Sun, som nå er fjernet, skrev Clarkson blant annet at han hater Meghan Markle. Han fortsatte med at han ville se henne gå naken gjennom gatene i enhver britisk by mens folk roper «skam!» og kaster avføring på henne.

Clarkson viser til en scene fra HBO-serien Game of Thrones hvor en av karakterene, en utskjelt tidligere dronning, måtte gjennomgå nettopp det Clarkson beskriver.

Han skal også ha antydet at Meghan har gjort prins Harry om til en forkjemper for «Woke-kulturen» ved å gi «livlige lovnader på soverommet».

– Nå virker det som om hun har armen så langt opp i rumpa hans, at hun kan bruke fingrene sine til å forandre ansiktsuttrykkene hans, skrev Clarkson, ifølge VG.

Beklaget på Twitter

Etter at spalten ble publisert har Clarkson høstet svært mye kritikk for hvordan han omtaler hertuginnen.

Ifølge BBC har spalten fått over 6000 offisielle klager.

Mye av kritikken går på hvordan Clarkson omtaler og skriver om en kvinne på.

Til og med hans egen datter, Instagram-influenseren Emily Clarkson (28), har kritisert faren etter spalten.

Etter all kritikken var det Clarkson selv som ba The Sun fjerne spalten.

Samtidig la Clarkson seg flat i et innlegg på Twitter.

– Åh kjære, jeg har tråkket i salaten. I en spalte jeg skrev om Meghan, refererte jeg klønete til en scene i Game of Thrones, og dette har mange mennesker reagert veldig på. Jeg er forferdet over å ha forårsaket så mye vondt, og jeg skal være mer forsiktig i fremtiden.

Det er ikke første gang Clarkson befinner seg i sentrum av kontroverser. I 2015 fikk han også sparken fra det populære bilprogrammet Top Gear etter at han slo til en av produsentene under en krangel.