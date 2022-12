Amerikansk talkshow-profil er død

Stephen «tWitch» Boss og kona Allison Holker under en tilsteldning i 2018. Nå bekrefter Holder at ektemannen er død.

Kona bekrefter at TV-profilen Stephen «tWitch» Boss, kjent fra blant annet «Ellen DeGeneres Show», er død.

Boss ble kjent verdenskjent da han i 2008 kom på andreplass i talentkonkurransen «So You Think You Can Dance». Han ble senere dommer for konkurransen i 2022.

Kona Allison Holker bekrefter til nettstedet People at mannen har gått bort.

– Det er med tungt hjerte at jeg må meddele at min mann Stephen har forlatt oss, sier hun i en uttalelse.

Stephen «tWitch» Boss var også DJ på «Ellen DeGeneres Show». Han ble 40 år gammel.