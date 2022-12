Wenche Foss’ ærespris til Linn Skåber og Skeiv ungdom

NTB

Skuespiller, komiker og forfatter Linn Skåber og organisasjonen Skeiv Ungdom får Wenche Foss’ Ærespris 2022.

En rekke kjente personer var til stede for å hylle vinnerne da tildelingen fant sted i Rokokkosalen på Grand Hotel i Oslo onsdag.

Wenche Foss’ Ærespris skal ifølge statuttene gå til en person, organisasjon eller institusjon som i sterk grad kan forbindes med hennes livsglede, formidlingsevne og engasjement – både på og utenfor den kunstneriske arenaen.

– Årets vinner av Wenche Foss’ Ærespris er et multitalent av de helt sjeldne. For å vise bredden i vinnerens arbeid, vil juryen spesielt trekke fram den glimrende ungdomsboken «Til ungdommen», illustrert av Lisa Aisato, skriver juryen i sin begrunnelse for hvorfor Linn Skåber er prisvinner i år.

Prispengene til den andre mottakeren, Skeiv Ungdom, er øremerket Ungdomstelefonen og de frivillige som jobber der. Skeiv ungdoms hjelpetelefon tilbyr alle unge å få noen å snakke eller chatte med om seksualitet, kjønn og identitet.

– Wenche Foss selv ville ha vært uhyre stolt av den viktige jobben dere gjør. I dag farger vi Æresprisen i regnbuens farger og hyller Skeiv ungdom, sier juryen, som består av leder Ellen Horn, Foss' sønn Fabian Stang og Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen.

Prisen er på 100.000 kroner og er siden starten i 2009 blitt delt mellom to mottakere hver gang.