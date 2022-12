Den folkekjære julefilmen «The Holiday» får oppfølger – 17 år etter

Cameron Diaz, Jude Law, og Kate Winslet under den britiske premieren på romantiske julefilmen «The Holiday». Britiske medier melder omat en oppfølger er på gang.

«The Holiday» med Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet og Jack Black har blitt en julefavoritt for mange. Neste år skal det lages en oppfølger, ifølge britiske medier.

I 2006 kom den britisk-amerikanske romantiske komedien «The Holiday» på kino i store deler av verden.

Selv om den kanskje ikke har nådd opp til «Love Actually»-nivå når det kommer til romantiske julefilmer, har også «The Holiday» blitt viktig for flere nordmenn å se i forbindelse med jula.

Nå kan britiske medier, deriblant Mirror, avsløre at det kommer en oppfølger. I tillegg skal alle de fire originale hovedskuespillerne ha sagt ja til å være med.

Det betyr at det blir et gjensyn med Cameron Diaz (50), Kate Winslet (47), Jude Law (49) og Jack Black (53), i hovedrollene som Amanda, Iris, Graham og Miles.

I filmen bytter de to kvinnelige karakterene Amanda og Iris hus i jula. Iris bor i et lite hus på den engelske landsbygda, mens Amanda bor i et stort herskapshus i Los Angeles.

Etter en litt trøblete start møter Amanda Graham, Iris’ bror, og kjærlighet slår gnister.

Iris på sin side, har fått øynene opp for Amandas venn Miles.

En kilde skal ifølge det britiske The Sun hevde at filmingen av oppfølgeren skal starte allerede neste år.