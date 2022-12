Pogues-vokalist Shane MacGowan innlagt på sykehus

Shane MacGowans alkoholproblemer førte til at han ble sparket fra sitt band The Pogues. Edru var han heller ikke da NTB traff ham i Dublin i 1994 for en samtale om hans første soloalbum «The Snake».

NTB

The Pogues-frontmann Shane MacGowan (64) har igjen blitt innlagt på sykehus, opplyser hans kone.

– Shane er innlagt på sykehus, men han håper å bli frisk så fort som mulig. Vi ber fansen om å sende gode og helbredende tanker, skriver punkrockerens kone, Victoria Clarke, på Twitter.

Hun delte samtidig et bilde av den irske musikeren og låtskriveren smilende i en lenestol og iført et krusifiks. 64-åringen var også innlagt på sykehus i 2015 etter å ha brukket bekkenet, noe som gjorde at han en stund måtte bruke rullestol.

I 2016 avslørte Clarke at MacGowan, som har vært kjent for sin utagerende livsstil, endelig hadde sluttet å drikke alkohol.

MacGowan og bandet The Pogues ble berømt på 1980-tallet for julelåten «Fairytale of New York» fra 1987, som de laget sammen med Kristy MacColl.

Låten har jevnlig toppet meningsmålingene som lytternes favorittjulesang i Storbritannia og Irland.