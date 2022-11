«Die Hard»-stjernen Clarence Gilyard er død

Skuespilleren var mest kjent rollene som datahackeren Theo i «Die Hard» og sjøflyoffiseren Marcus «Sundown» Williams i «Top Gun».

Clarence Darnell Gilyard ble født 24. desember 1955 i Moses Lake i Washington. Han ble 66 år gammel.

Den amerikanske skuespilleren hadde flere større roller i filmer og fjernsyn fra 1980-tallet.

Mange vil huske ham spesielt fra sine roller som Ben Matlocks privatetterforsker i TV-serien «Matlock» i årene 1989 til 1993. Han var også kjent fra filmtrilogien «Left Behind», som pastor Bruce Barnes.

Film- og TV-klassikere



I 1990-årenes store krimdramaserie «Texas Ranger» spilte han Walkers partner og beste venn «Jimmy».

I «Die Hard» hadde han rollen som dataeksperten og terroristen Theo. I storfilmen «Top Gun» spilte han piloten Marcus «Sundown» Williams.

Dødsfallet ble bekreftet av College of Fine Arts ved University of Nevada 28. november, skriver flere medier, blant andre Rolling Stone, CNN og The Guardian.

«Vi elsker deg og kommer til å savne deg»

I 2006 tok han en lengre pause fra skuespilleryrket, og startet en karriere som høyskoleprofessor ved universitetets Nevada Conservatory Theatre.

I 2021 ble gjenforent med Bruce Willis og De'voreaux White i en ny «Die Hard»-reklame.

«Gilyard vil bli husket som et fyrtårn av lys og styrke for alle rundt ham. Hver gang vi spurte ham hvordan han hadde det, ville han muntert erklære at han var «velsignet». Men vi er virkelig de som var velsignet med å være hans kolleger og studenter i så mange år. Vi elsker deg og kommer til å savne deg», skriver studenter i en siste hilsen.