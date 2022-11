Kong Charles forbyr gåselever ved alle de kongelige residenser

NTB

Kong Charles III har bestemt at det ikke lenger skal serveres gåselever ved noen av de kongelige residensene til det britiske kongehuset, ifølge Peta.

Kong Charles fjernet den kontroversielle matretten fra sin egen meny allerede da han var kronprins av Wales, men nå fjernes retten også fra Buckingham Palace og andre kongelige residenser.

Det kommer fram i et brev dyrerettighetsgruppen Peta har fått fra det britiske kongehuset.

Gåselever, også kjent som foie gras, er en svært kontroversiell matvare. Grunnen er at ender og gjess tvangsfores for at leveren deres skal vokse før de slaktes. En EU-rapport har tidligere fastslått at tvangsforingen slik den nå praktiseres er i strid med hva som er til det beste for fuglenes velferd.

Gåselever kan importeres og selges i Storbritannia, men det er forbudt å produsere.

Gåselever produseres først og fremst i Frankrike, der årsproduksjonen ligger på rundt 20.000 tonn. I 2006 innførte franske myndigheter spesialbeskyttelse av gåseleverindustrien, og den betegnes som del av landets kulturelle og gastronomiske nasjonalarv.