Nightwish-vokalist avslører kreftdiagnose

Floor Jansen har vært vokalist i Nightwish siden 2013. Her under Pinkpop-festivalen i Nederland tidligere i år. Les mer Lukk

Floor Jansen (41) avslører i et brev til Nightwish-fansen at hun har fått kreft, men påpeker at prognosene er gode.