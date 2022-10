Skuespiller Leslie Jordan (67) er død

Den prisvinnende skuespilleren skal ha dødd i en bilulykke i Hollywood. Det mistenkes at han skal ha fått et illebefinnende.

Den 67 år gamle skuespiller og komikeren Leslie Jordan er død.

Det melder flere amerikanske medier, deriblant TMZ.

Jordan skal mandag morgen i 9.30-tiden lokal tid ha kjørt BMWen sin i Hollywood, Los Angeles, da han krasjet inn i en bygning. Det mistenkes at Jordan fikk et illebefinnende rett før krasjet.

Han ble erklært død på stedet, skriver The Los Angeles Times.

Det er fortsatt ikke kjent om det var selve krasjet eller illebefinnende som tok livet av ham. Bilens tilstand etter krasjet antydet imidlertid at Jordan kan ha mistet kontrollen før han kjørte inn i bygningen.

Jordan har spilt i en rekke populære TV-serier opp gjennom karrieren. Blant annet «Will & Grace», «American Horror Story» og «Boston Legal».

Mest kjent er han nok for rollen som Beverly Leslie i situasjonskomedien «Will & Grace». Denne rollen vant han i 2006 Emmy-prisen i kategorien «beste gjesteskuespiller i et humorprogram» for.

– Verden er definitivt et mye mørkere sted i dag uten kjærligheten og lyset fra Leslie Jordan. Ikke bare var han et megatalent og en glede å jobbe med, men han bidro også med et følelsesmessig tilfluktssted til nasjonen i en av dets vanskeligste tider, sier en representant for Jordan mandag.

Under coronapandemien ble nemlig Jordan for mange et lysglimt med sine hyppige oppdateringer på sosiale medier som ofte var preget av sang, dans og humor.

I februar sto Jordan sammen med kollega Tracee Ellis Ross for kunngjøringen av de nominerte til den kommende Oscar-utdelingen, deriblant norske «Verdens verste menneske».