Friends-stjernen Matthew Perry om kampen mot rusen: – Hadde to prosent sjanse for å overleve

Skuespilleren Matthew Perry (53) har lenge slitt med alkohol- og rusmisbruk. I en ny bok åpner han opp om den over 25 år lange kampen mot rusen.

«Venner for livet»-stjernen hadde sitt første møtet med en avrusningsklinikk i 1997. Siden har han vært inn og ut av rusbehandling 15 ganger, ifølge ham selv.

Alkohol-avhengigheten skal ha startet da han var 24 år gammel, mens han gjorde stor suksess med TV-serien som karakteren Chandler Bing mellom 1994 og 2004.

Til The New York Times forteller han at han har brukt over ni millioner dollar, nesten hundre millioner norske kroner, på å komme seg ut av avhengigheten.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

De ti sesongene med «Friends» ble sendt fra 1994 til 2004. Bildet viser David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc i 2002. Foto: Reed Saxon / AP / NTB scanpix Les mer Lukk

Åpner opp i ny bok

Han er for tiden aktuell med en selvbiografi der kampen mot avhengigheten får en stor rolle. Boken heter «Matthew Perry, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», som kan oversettes til «venner, elskere og den store forferdelige tingen».

I et intervju med People forteller han om en nær døden-opplevelse mens han fortsatt var i behandling.

Perry skal ha hatt 14 operasjoner i magen og måtte over en periode på ni måneder ha en kolostomi.

Terapeuten skal ha fortalt ham at posen på magen ville måtte være der resten av livet, om han begynte med dop igjen. Han mener det har fungert som motivasjon for å unngå tilbakefall.

Holdt på å dø

For fire år siden var han derimot svært nære døden, da tykktarmen sprakk etter en opioid-overdose.

– Legene på sykehuset fortalte familien min at sjansen for å overleve var to prosent, forteller Perry til People.

Han var på det tidspunktet koblet til en ECMO-maskin, som tilfører oksygen til pasienter med alvorlig nedsatt lunge- og hjertefunksjon. Perry var to uker i koma og tilbrakte totalt fem måneder på sykehuset.

– Vi var fem personer som ble koblet på ECMO-maskinen den natten og de fire andre døde, mens jeg overlevde. Så det store spørsmålet er hvorfor? Hvorfor var jeg den ene? Det må ha vært en eller annen grunn.

Veide under 60 kilo

Han er åpen om at han slet med avhengighet i flere av årene med Friends, men også at han hadde år der han var helt sober. I den niende sesongen av serien var han rusfri gjennom hele sesongen.

– Gjett hvilken sesong jeg ble nominert for beste skuespiller? Det burde ha fortalt meg noe.

På det verste veide han under 60 kilo og kunne ta 55 Vicodin-tabletter om dagen for å komme seg gjennom en innspillingsdag.

Perry forteller at han nå har vært sober over en lengre periode, og at helsen er bra.