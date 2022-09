Sylvester Stallone og Jennifer Flavin har funnet sammen igjen: – Ekstremt glade

For bare en måned siden kom nyheten om at filmstjernen Sylvester Stallone (76) skulle skilles fra sin kone. Nå kommer paret med kontrabeskjed.

– De bestemte seg for å møtes hjemme igjen. De snakket sammen og klarte å finne ut av forskjellene deres. De er begge ekstremt glade.

Det sier en talsperson for den berømte skuespilleren i «Rocky»-filmene, til PageSix.com

Det var Stallones kone gjennom 25 år, den tidligere modellen Jennifer Flavin (54), som søkte om skilsmisse i slutten av august.

Sammen har de tre døtre; Sophia (26), Sistine (24) og Scarlet (20).

Uenig om hund og økonomi



En av årsakene til bruddet skal ha vært uenighet om økonomiske disposisjoner.

De skal også ha kranglet om ektefellens nye hund, en rottweiler. Dette skal ha utløst diskusjoner om andre utfordringer i ekteskapet, men dette tilbakevises av Stallone, skriver People.

– Vi avsluttet ikke forholdet på et så trivielt argument, men vi var uenige om hvordan vi skulle ta vare på hunden da vi ofte reiser og bor i to hjem, skriver TMZ.

For å understreke det kjølige forholdet skal Stallone ha dekket til flere tatoveringer som han tidligere har tatt for å hedre sin kone.

La ut romantiske bilder



Etter at det ble kjent at paret har funnet sammen igjen, har de lagt ut bilder på Instagram som viser paret hånd i hånd.

I sommer var Sylvester Stallone i konflikt med produsenten av «Rocky»-filmene. Bakgrunnen for uoverensstemmelsen var at han selv aldri fikk noen andel av rettighetene til de populære filmene, og heller ikke kan lage flere filmer uten tillatelse.

Stallone spilte selv hovedrollen i de første fem «Rocky»-filmene. Han skrev også manuset og regisserte tre av filmene mellom 1976 og 1990. Men Stallone sikret seg aldri noen egenkapitalandel av filmfranchisen.

– Jeg var rasende

– Det var sjokkerende at det aldri ble slik, men jeg fikk beskjed: «Hei, du fikk betalt, så hva klager du over?». Jeg var rasende. Dette er et smertefullt tema for meg. Det gnager på sjelen min, fordi jeg ønsket å etterlate med noe av «Rocky» til mine egne barn, skrev Stallone på Instagram.

Deler av innlegget ble senere slettet.

76-åringen har også gått hardt ut mot en planlagt spin of-filmen i det legendariske «Rocky»-universet.

«Jeg fikk akkurat vite at denne patetiske produsenten og hans selviske sønn enda en gang skraper av det som finnes igjen av kjøtt på beinet til en flott rollefigur».