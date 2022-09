Barnebarna holdt æresvakt ved dronningens kiste

NTB

Dronning Elizabeths åtte barnebarn sto æresvakter ved sin bestemors kiste i Westminster Hall lørdag kveld.

Anført av prins William og prins Harry kom de gående i takt opp mot katafalken der kisten står før de gikk opp på podiet og senket hodet i stillhet i 15 minutter. Akkurat slik deres foreldre gjorde dagen før.

Dronning Elizabeths åtte barnebarn er foruten prinsene William (40) og Harry (38), Peter Phillips (44) og Zara Tindall (41), barna til prinsesse Anne, prinsesse Beatrice (34) og prinsesse Eugenie (32), døtrene til prins Andrew, samt lady Louise (18) og vicomte James av Severn (14), barna til prins Edward.

Tradisjonen, som kalles Vigil of the Princes, der den nærmeste familie står æresvakt, oppsto ved kong George Vs død i 1936. Da sto hans fire sønner æresvakt ved farens kiste. Blant dem var den senere kong Georg VI, dronning Elizabeths far.

Da dronningmoren døde i 2002, sto hennes barnebarn prins Charles, prins Andrew, prins Edward og David Armstrong-Jones, prinsesse Margarets sønn, æresvakt ved hennes kiste.