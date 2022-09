Sangerinne og skuespiller Irene Papas er død

Ble 96 år gammel.

Den greske teaterskuespilleren, sangerinnen og internasjonale filmstjernen Irene Papas døde tirsadag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Som filmskuespiller mottok hun flere høythengende utmerkelser. Hun medvirket i filmer som storproduksjonen «Kanonene på Navarone» (1961), den greske tragedien «Antigone» (1961) – som hun mottok prisen for beste kvinnelige hovedrolle under filmfestivalen i Berlin for – og den amerikansk-italienske gangsterfilmen «1931: Once Upon a Time in New York» (1973).

Papas er også kjent for sitt langvarige, lenge hemmelige, forhold til Marlon Brando, som hun beskrev som sitt livs største kjærlighet. De to møttes første gang i Roma 1954 og siste gang i Athen i 1999. Brando døde i 2004.

Hennes siste filmrolle var i portugisiske «A Talking Picture» i 2003.

Rundt denne tiden ble Papas også diagnostisert med Alzheimers.