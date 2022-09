Verdig stillhet da dronning Elizabeth ble fraktet gjennom Edinburgh

NTB

Kong Charles, dronning Camilla og kongens søsken gikk stille bak bårebilen med dronning Elizabeths kiste gjennom gatene i Edinburgh. Flere tusen møtte opp.

Prosesjonen bak bårebilen gikk gjennom Edinburgh sentrum til St. Giles' Cathedral, der kisten skal bli stående i 24 timer slik at folket kan ta farvel. Da de kom fram dit, ble det avholdt en minnegudstjeneste.

En sekkepipespiller spilte mens kisten med dronning Elizabeth, dekket i det kongelige flagget, ble fraktet ut av Holyroodhouse-palasset og plassert i bårebilen fire dager etter at monarken døde på slottet Balmoral. Symbolikken i at hun trakk sitt siste pust i Skottland, i en tid der det er svært dårlige forhold mellom landets myndigheter og sentralregjeringen i London, er blitt påpekt av en rekke kommentatorer.

Tusenvis i kø

Kong Charles, kledd i militær uniform, og prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward gikk bak bårebilen da prosesjonen startet. Alle søsknene gikk i militære uniformer, mens Andrew ikke gjorde det. Han ble fratatt alle sine ærestitler på grunn av hans kobling til Jeffrey Epstein.

En mann ropte etter prins Andrew, mens flere andre ropte «God save The King!». I hovedsak fikk imidlertid bilen passere i stillhet. Etter at prosesjonen hadde ankommet katedralen, dannet det seg en lang kø av folk som vil se Elizabeth der hun ligger på lit de parade. Mange stoppet, bukket kort, og gikk videre.

Myndighetene varslet mandag at det ventet køer på to timer for dem som ville ta farvel med dronningen. Heldigvis for de sørgende holder katedralen åpent hele natta.

Stillhet i hele landet søndag

Kongeparet hadde tidligere kommet med fly og ble kjørt til Holyroodhouse, som er kongefamiliens offisielle residens i Skottland. På vei dit kunne de se folk stå tett i tett langs metallgjerdene som er satt opp langs strekningen, som gjerne kalles «Royal Mile».

Mange klappet og vinket da parets limousin kjørte forbi. Vel framme på Holyroodhouse hilste kongeparet på publikummere og hørte på kanonsalutten.

Den britiske regjeringen har varslet at det blir ett minutts stillhet i hele Storbritannia søndag, kvelden før dronningens begravelse. Stillheten finner sted klokka 21 norsk tid, og myndighetene oppfordrer folk til å markere den hjemme som i offentligheten.