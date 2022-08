Prinsesse Dianas bil på auksjon i England

NTB

Prinsesse Dianas gamle Ford Escort går under hammeren på auksjon i England lørdag. Det er ventet at den vil bli solgt for et millionbeløp.