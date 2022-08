Sylvester Stallones kone har søkt om skilsmisse

76-åringen har vært gift med Jennifer Flavin i 25 år.

Kjendisnettavisen TMZ meldte onsdag at filmlegenden Sylvester Stallone (76) og kona Jennifer Flavin (54) skilles etter et kvart århundre som ektepar.

Det er Flavin som har levert inn skilsmissepapirene.

TMZ meldte først at årsaken til bruddet var at Stallone ville skaffe seg en Rottweiler – noe han også gjorde, «Dwight» – og at Flavin var imot, noe som skal ha utløst en vond krangel.

«Rocky»- og «Rambo»-stjerne kom imidlertid sendt onsdag, norsk tid, med en uttalelse hvor han benekter at hunden forårsaker skilsmissen:

«Vi avsluttet ikke forholdet med en slik triviell krangel», skriver filmveteranen.

«Vi bare beveget oss i ulike retninger», forklarer han.

Og:

«Jeg har den største respekten for Jennifer. Jeg vil alltid elske henne. Hun er en fantastisk kvinne. Hun er det snilleste mennesket jeg noen gang har møtt».

Stallone og Flavin har tre døtre sammen. Sophia (25), modellen Sistine (24) og Scarlet (20).