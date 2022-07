«The Bold and The Beautiful» endelig tilbake på norske skjermer i anledning 35-årsjubileet

NTB

Såpeserien «The Bold and the Beautiful» – her på berget omdøpt til «Glamour» – har funnet enda et nytt hjem, nå på en strømmetjeneste.