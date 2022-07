Storbritannia arrangerer Eurovision på vegne av Ukraina neste år

Ukrainske Kalush Orchestra vant årets Eurovision Song Contest. Neste år vil Storbritannia være vertskap for sangkonkurransen på vegne av Ukraina. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) og den britiske kringkasteren BBC bekrefter at det blir Eurovision Song Contest i Storbritannia i 2023.

BBC tar på seg ansvaret for å arrangere sangkonkurransen, heter det i en pressemelding fra Eurovision.

– Vi er utrolig takknemlige for at BBC har sagt ja til å arrangere Eurovision i 2023, sier toppsjefen for konkurransen, Martin Österdahl, i pressemeldingen.

– Vi vet at neste års konkurranse vil vise fram kreativiteten og dyktigheten til en av Europas mest erfarne kringkastere, samtidig som vi sikrer at årets vinnere, Ukraina, feires og representeres gjennom hele arrangementet.

Samarbeid

Den ukrainske kringkasteren UA:PBC vil samarbeide med BBC for å sørge for at det blir ukrainske elementer i neste års show.

Ukraina, som stakk av med seieren i Eurovision i mai i år, vil automatisk kvalifisere seg til neste års finale sammen med de fem forhåndskvalifiserte landene, inkludert Storbritannia.

En budkonkurranse for de britiske byene som ønsker å ta på seg vertskapet vil starte neste uke, ifølge pressemeldingen. En logo som skal reflektere den unike situasjonen Eurovision er i vil også kunngjøres senere, og den skal representere både Storbritannia og Ukraina.

Sikkerhet

Vertsbyen vil bli kunngjort i løpet av de neste månedene. Tidligere har London, Edinburgh, Brighton, Harrogate og Birmingham vært vertsbyer for konkurransen.

EBU meldte tidligere i sommer at det er sikkerhetssituasjonen i Ukraina som gjør at landet ikke selv kan arrangere Eurovision Song Contest til neste år. Landet ble invadert av Russland 24. februar i år.

Det har lenge ligget i kortene at det var Storbritannia som ville være vertskap i Ukrainas navn, da landet kom på andreplass i årets konkurranse, og også flere ganger tidligere har vært vertskap på vegne av andre land.