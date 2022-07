Skjult selvportrett av van Gogh oppdaget

NTB

Et tidligere ukjent selvportrett av kunstneren Vincent van Gogh er blitt oppdaget av eksperter på Skottlands nasjonalmuseum.

Det skjulte selvportrettet var på baksiden av en annen av den nederlandske kunstnerens tidlige malerier, «Head of a Peasant Woman», eller «Hodet til en bondekvinne».

Selvportrettet var skjult bak lag på lag med lim og papp. Maleriet har vært i det skotske nasjonalmuseets eie siden 1960 og ble røntgenundersøkt før en utstilling.

Konservator Lesley Stevensen sier at ekspertene fikk sjokk og ble opprørte da de så hva som skjulte seg bak maleriet.

– Det er en betydningsfull oppdagelse ettersom den bidrar med mer kunnskap til det vi allerede vet om Van Goghs liv, sier hun.

Van Gogh var kjent for – i likhet med flere kunstnere – å male på begge siden av lerretet for å spare penger. Eksperter tror det er mulig å få portrettet fram i lyset og vil nå starte et møysommelig arbeid med å fjerne limet og pappen uten å skade maleriets framside.