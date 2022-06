Elvis Presleys manager: Slapp han unna med mord?

Flere teorier skal ha det til at manageren til Elvis Presley, Tom Parker, slapp unna et mord i ung alder.

17. mai 1929 ble 23 år gamle Anna van den Enden funnet drept på brutalt vis. Den unge kvinnen var på kjøkkenet da hun ble slått i hodet med det som antas å ha vært et brekkjern.

Ifølge politirapporten skal deler av hjernen hennes ha kommet ut gjennom det høyre øret, skriver Daily Mail.

Mordet fant sted i den nederlandske byen Breda, og har aldri blitt løst.

Flere bevis mot ung nederlender

Den 19 år gamle havnearbeideren Andreas van Kuijk var blant de mistenkte i saken. Flere bevis knytter den unge nederlenderen til drapet på Anna van den Enden, men ingen av dem ble fellende. Van Kuijk og offeret gikk i samme kirke, så det er lett å anta at de kjente til hverandre.

Han matcher også beskrivelsene av hovedmistenkte, en mann som ble sett da han forlot hjemmet til van den Enden rundt tidspunktet hun døde.

Rundt liket skal morderen ha strødd pepper, et triks som visstnok skal gjøre det vanskeligere for politihunder å plukke opp lukt. Van Kuijk hadde tidligere trent sirkushunder, noe som har fått flere til å tenke at han visste om dette trikset. Det som setter det største spørsmålstegnet ved Van Kuijk, er at han forlot hjembyen og reiste til USA samme kveld som mordet fant sted.

Gjentatte ganger har Tom Parker blitt anklaget for å ha satt grenser for hvor langt Presley kunne nå, blant annet ved å nekte ham å turnere utenfor USA.

Hovedmistenkte blir verdenskjent

Thomas Andrew Parker, født Andreas Cornelis van Kuijk i Breda, Nederland, emigrerte ulovlig til USA da han var 20 år. På dette tidspunktet endret han navnet sitt, og skaffet seg en ny identitet. Teorien om at Parker rømte Nederland etter å ha begått drapet på Anna van den Enden har blitt omtalt flere ganger.

Parker ble senere verdenskjent som den iskalde og standhaftige showmannen som var manager for Elvis Presley fra 1956 til Presleys død i 1977.

Det er få figurer i rockhistorien som er like kontroversielle som Tom Parker. Parker promoterte Elvis for harde livet, og gjorde ham til mer enn bare en verdenskjent artist. Presley ble også en TV- og filmstjerne, men det kostet. Parker skal ha krevd opp til halvparten av Elvis’ inntekter.

Ifølge verdens største nettside for klassisk rock, Ultimate Classic Rock, skal Elvis og Parkers forhold ofte ha vært preget av torner, og Parkers virksomhets praktisering skal ha blitt kritisert ved flere anledninger.

Gjentatte ganger har Parker blitt anklaget for å ha satt grenser for hvor langt Presley kunne nå, blant annet ved å nekte ham å turnere utenfor USA.

Parkers bekjente støtter teorien

Den selverklærte «Elvis-gærningen» Alanna Nash har etter grundige undersøkelser skrevet en bok om anklagene, titulert «The Colonel: The Extraordinary Story Of Colonel Tom Parker And Elvis Presley».

Hennes teorier i boken blir ifølge Daily Mail støttet av en av Presleys nærmeste venner.

– Jeg tror ikke det er noen tvil om at Parker drepte den kvinnen, sier Lamar Pike, et av medlemmene i «Memphis Mafia», som Elvis’ innerste sirkel var kjent som.

26. juni 2022 er det 45 år siden Elvis Presleys siste konsert fant sted. Les mer Lukk

Tom Hanks som kynisk superskurk

Denne uken premierte Baz Luhrmanns «Elvis» på kinolerretet. Filmen er en biografisk musikalsk dramafilm som utforsker livet og musikken til Elvis Presley, med Austin Butler og Tom Hanks i hovedrollene.

Tom Hanks portretterer Parker som en kynisk superskurk, og selv om Hanks fremføring til tider kan være komisk absurd, har hans handlinger og motivasjoner i filmen røtter til virkeligheten, ifølge kilder som sto både Parker og Elvis nært.

26. juni 2022 er det 45 år siden Elvis Presleys siste konsert fant sted. Konserten utspilte seg foran 18.000 tilskuere på Market Square Arena i Indianapolis i 1977. Mindre enn en måned senere omkom stjernen.