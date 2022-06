Brasil: Missevinner (27) døde etter mandeloperasjon

Gleycy Correia våknet aldri igjen få dager etter etter den rutinemessige operasjonen for å fjerne mandlene.

Brasilianske Correia døde på en privatklinikk i Brasil mandag etter å ha vært i koma i to måneder. Hun ble 27 år gammel.

– Hun hadde en operasjon for å fjerne mandlene og etter fem dager hjemme, fikk hun en hjerneblødning, sier familiepresten Lidiane Alves Oliveira til lokale medier.

Havnet i koma

Ifølge presten fikk hun så hjertestans og havnet i koma. Etter to måneder i koma uten tegn til nevrologisk aktivitet i hjernen, døde hun mandag.

Gleycy Correia vant «Miss United Continents Brazil­­ i 2018, 23 år gammel. Hun var også entreprenør og jobbet med egen sminke-kolleksjon.

– Vil lyse opp himmelen med sitt smil

– Gud valgte denne dagen til å hente vår prinsesse, skriver pastor Jak Areu på sosiale medier.

– Vi vet at hun vil bli sårt savnet, og hun vil nå lyse opp himmelen med sitt smil, skriver han videre, gjengitt av E! Magazine.

Familien har anklaget klinikken for å ha gjort feil under operasjonen og hun skal obduseres, ifølge britiske The Mirror.