«Seinfeld»-skuespiller Philip Baker Hall (90) er død

Jorunn Aasbø

Den kjente skuespilleren døde fredfullt i sitt hjem, på kvelden søndag 12. juni, 90 år gammel. Det bekrefter hans familie til The Hollywood Reporter.

Philip Baker Hall, kjent fra blant annet TV-serien «Seinfeld» og filmene «Magnolia» og «Bruce den allmektige», er død.

Det annonserte hans gode venn og nabo Sam Farmer på Twitter i mandag kveld amerikansk tid.

«Min nabo, venn, og en av de viseste, mest talentfulle og snilleste person jeg noensinne har møtt, Philip Baker Hall, døde fredfullt i går kveld. Han var omringet av sine kjære. Verden har et tomrom i seg», skriver Farmer.

Spilte i langt over 100 filmer og TV-serier

Hall spilte i over hundre filmer og TV-serier i løpet av sin 60 år lange karriere.

Blant annet spilte han mot Tom Cruise i filmen «Magnolia», og Jim Carrey i de kjente filmene «The Truman Show» og «Bruce den allmektige».

Han spilte også i tre episoder av komiserien «Modern Family» som gikk på TV 2.

Likevel huskes han for mange kanskje best som «biblioteketterforsker» løytnant Bookman i 90-talls serien «Seinfeld».

Sist var han å se i Netflix-serien Messiah.

Turte egentlig ikke å følge drømmen

Philip Baker Hall har spilt i over 100 fimler og TV-serier i løpet av sin nesten 60 år lange karriere Les mer Lukk

Hall ble født 10. september 1931 i Toledo, Ohio. Han gikk på University of Toledo før han vervet seg til militæret, der han var tolk i Tyskland. Hall hadde en forkjærlighet for å opptre, men var først nølende med å følge en så risikabel karriere. Han forlot hæren og returnerte til Ohio og jobbet i radio og som lærer.

Da Hall var 30 begynte kona hans å oppmuntre han til å følge drømmen sin. De flyttet til New York i 1961 og i løpet av det neste tiåret bygget han en karriere på scenen.

Hall har vært gift to ganger og hadde fire døtre, Anna, Adella, Trisha og Darcy.

To av dem fikk han med sin ekskone Dianne Lewis, mens han fikk de to siste sammen med sin andre kone Holly Wolfle.

I et intervju med Washington Post fra 2017, fortalte han at barna hans hadde et alderspenn på 45 år.

Datteren Anna bekrefter overfor The Hollywood Reporter at faren døde fredelig i sitt hjem i Glendale søndag.

Foreløpig er ikke dødsårsaken kjent.

Foruten sin kone og fire døtre, etterlater han fire barnebarn og en bror.