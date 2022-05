EBU: «Uvanlig» stemmegivning under Eurovisions andre delfinale

Det ble oppdaget uvanlig stemmegivning fra juryene til seks land under Eurovisions andre delfinale. Her fra den store finalen 14. mai i Torino, Italia. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Et uavhengig organ som kontrollerer stemmegivningen under Eurovision Song Contest, oppdaget «uvanlige stemmemønstre» fra seks land under den andre delfinalen.