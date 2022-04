Girl in red er Årets Spellemann

Marie Ulven Ringheim, kjent under artistnavnet girl in red, er Årets Spellemann. Foto: Robin Bøe / NTB kultur Les mer Lukk

NTB

Marie Ulven Ringheim, kjent under artistnavnet girl in red, ble premiert med den aller gjeveste Spellemannprisen under den årlige musikkfesten fredag kveld.