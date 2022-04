Hellbillies mottok hedersprisen på Spellemann-utdelingen

Hedersprisen gikk til Hellbillies under utdelingen av Spellemannprisen 2021 på Sentralen i Oslo fredag kveld.

NTB

Countryrockerne i Hellbillies fra Ål i Hallingdal fikk fredag kveld Årets Hederspris under Spellemann-utdelingen i Oslo.

Det er countryrockernes fjerde Spellemannpris. I 2008 ble de kåret til Årets Spellemann.

I høst la de ut på veien igjen etter at koronapandemien satte en stopper for turnéplanene. Bandets 30-årsjubileum i 2020 ble dermed utsatt.

– Det kommer flere ting fra bandet, vi er ikke ferdige ennå, det kommer mer musikk, sa Hellbillies-vokalist Aslag Haugen da bandet mottok prisen.

Bandet kom seg gjennom pandemitiden ved å fortsette å gå på jobb og prøve å ha faste rutiner. De var mye i skrivestudioet i Nydalen i Oslo og i øvingslokalet, i tillegg til at de ferdigstilte bandets tolvte studioalbum «Blå dag». Albumet førte til en Spellemann-nominasjon i kategorien Country.

– Publikum er nærmest byttet ut siden 1990-tallet. Det er en slags forutsetning for at bandet skal fortsette, det at vi skaffer oss nye generasjoner fans, sa frontfigur Aslag Haugen til NTB i høst.