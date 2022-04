Will Smith utestenges fra Oscar-seremoniene for ti år

Skuespiller Will Smith slo komiker Chris Rock på scenen under Oscar-utdelingen. Nå blir han utestengt de neste ti årene. Foto: Chris Pizzello / AP/ NTB

Den amerikanske skuespilleren Will Smith får ikke delta på de neste ti Oscar-utdelingene, opplyser Oscar-akademiet.

– I en periode på ti år har ikke Smith tillatelse til å delta på noen av akademiets arrangementer eller programmer, verken fysisk eller digitalt, inkludert Oscar-utdelingen, heter det i en uttalelse fra Oscar-akademiet fredag.

Bakteppet er at under årets seremoni i mars gikk Smith opp på scenen og klappet til komiker Chris Rock etter at han dro en vits om Smiths kone, Jada Pinkett Smith.

Oscar-akademiet beklager

Oscar-akademiet beklager i tillegg at de ikke brøt inn under sendingen for å ta tak i voldsepisoden.

I ettertid har akademiet sagt at de ba Smith om å forlate salen etter hendelsen, men at han nektet. Senere på kvelden ble han hedret som beste mannlige skuespiller for filmen «King Richard».

– Vi tok ikke tilstrekkelig tak i situasjonen i rommet. Det beklager vi. Dette var en mulighet for oss til å gå foran med et godt eksempel for våre gjester, seere og vår Oscar-familie rundt om i verden, og vi strakk ikke til – uforberedt på det uforutsette, skriver de.

Smith: Respekterer avgjørelsen

– Jeg godtar og respekterer Akademiets beslutning, sa Smith til CNN fredag.

Smith ba om unnskyldning til Rock dagen etter hendelsen. Han har i tillegg selv trukket seg fra Oscar-akademiet og sagt at han er forberedt på konsekvenser.

– Mine handlinger på den 94. Oscar-utdelingen var sjokkerende, smertefulle og utilgivelige, uttalte Smith kort tid etter hendelsen.

Strømmegiganten Netflix har satt arbeidet med actionfilmen «Fast and Loose» med skuespiller Will Smith på pause som følge av hendelsen under årets Oscar-utdeling.

Dårlig vits

Chris Rock vitset om Jada Pinkett Smith og sa han gjerne ville se en oppfølger til «G.I. Jane». I filmen fra 1997 spiller Demi Moore en snauklipt soldat. Pinkett Smith ble i 2018 diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

Hun har vært åpen om sykdommen som har ført til betydelig hårtap, og forsøkt å avstigmatisere sykdommen og hjelpe andre i samme situasjon.

Pinkett Smith har ikke kommentert hendelsen direkte, men skrev i sosiale medier dagen etter utdelingen at det nå var tid for å lege sår.