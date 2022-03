Dronning Elizabeth deltok i første offentlige arrangement på månedsvis

Dronningen holdt en tale for sin avdøde ektemann under minnegudstjenesten.

NTB

Dronning Elizabeth deltok tirsdag i en minnestund for sin avdøde ektemann prins Philip. Det var hennes første store offentlige arrangement siden i fjor.

Den 95 år gamle dronningen, som fyller 96 neste måned, har ikke deltatt på arrangementer utenfor Windsor Castle siden oktober, da hun ble lagt inn på sykehus på grunn av sykdom. Dronning Elizabeth har også vært smittet av coronaviruset tidligere i år.

Dette, i tillegg til problemer med å gå og stå oppreist, gjorde at dronningen valgte å melde avbud til Commonwealth Day-gudstjeneste i siste liten 14. mars. Det britiske kongehuset bekreftet først to timer før minnegudstjenesten tirsdag at monarken ville være til stede. Dronningen brukte stokk da hun ankom kirken.

Under markeringen satt dronningen ved siden av sønnen og tronarvingen, prins Charles. Flere medlemmer av den britiske kongefamilien og politikere deltok også i minnegudstjenesten, som fant sted i Westminster Abbey i London. Prins Harry og hans familie hadde imidlertid ikke tatt turen fra USA.

Kom sammen med skandaleprinsen

Under minnestunden var dronning Elizabeth, som feirer sitt 70. år på tronen, til tider tydelig preget da hun mintes sin ektemann gjennom over 73 år. Med seg hadde hun sønnen, Prins Andrew, som geleidet sin mor inn i kirken. Det var første gang den skandaleforfulgte prinsen viste seg offentlig etter forliket i overgrepssaken i februar.

Virginia Giuffre, tidligere kjent som Virginia Roberts, anklaget prinsen for flere seksuelle overgrep mot henne i 2001, da hun var 17 år og mindreårig i henhold til amerikansk lov. I midten av januar ble det kjent at prins Andrew ga fra seg kongelige og militære titler, og ikke lenger får bruke «Hans Kongelige Høyhet».

– Hun (dronningen) har vært tydelig på at Andrew kan delta og har en rolle i familiebegivenheter, uttalte BBCs tidligere kongehus-korrespondent Peter Hunt, ifølge nyhetsbyrået AFP. Han vektla også at prinsen blankt har avvist anklagene.

Kong Harald meldte avbud etter smitte

Prins Philip døde i april i fjor. På grunn av de gjeldende coronarestriksjonene i England på den tiden var kun den aller nærmeste familien til stede i bisettelsen hans.

Bildene av dronning Elizabeth som satt alene under markeringen ble nærmest et symbol på coronapandemien i Storbritannia.

I tirsdagens minnegudstjeneste var imidlertid kongelige fra en rekke land til stede. Ifølge AFP var det om lag 1.800 personer til stede

Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig delta, men måtte melde avbud da kongen fikk påvist coronasmitte.