Oscar-akademiet fordømmer Will Smiths slag – har startet gransking

Skuespiller Will Smith sjokkerte verden da han slo komiker Chris Rock på scenen under nattens Oscar-utdeling. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

NTB

Oscar-akademiet sier i en uttalelse at de fordømmer handlingene til Will Smith under prisutdelingen, og at de starter en formell granskning.