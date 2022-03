Oscar-akademiet tar avstand fra vold etter at Will Smith slo til komiker

Skuespiller Will Smith slo komiker Chris Rock på scenen under nattens Oscar-utdeling. Foto: Chris Pizzello / AP/ NTB

NTB David Stenerud

Oscar-akademiet skriver på Twitter at de tar avstand fra vold etter at skuespilleren Will Smith slo til komiker Chris Rock på scenen under prisutdelingen.