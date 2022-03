William Hurt fikk Oscar i 1985 for sin rolle i «Edderkoppkvinnens kyss», og to år senere ble han nominert til Oscar igjen for roller i «Kjærlighet trenger ingen ord» og «Broadcast News».

NTB

Den Oscar-premierte amerikanske skuespilleren William Hurt er død. Det opplyser hans sønn til Deadline.

Hurt døde fredelig av naturlige årsaker søndag, en uke før han skulle fylt 72 år, opplyser sønnen Will Hurt.

Hurt fikk Oscar i 1985 for sin rolle i «Edderkoppkvinnens kyss», og to år senere ble han nominert til Oscar igjen for roller i «Kjærlighet trenger ingen ord» og «Broadcast News».

I 2005 ble han nominert for fjerde gang for sin rolle i thrilleren «A History of Violence».