Sally Kellerman fra M*A*S*H er død

2. juni 1937 – 24. februar 2022

Spilte den populære karakteren major Margaret «Hot Lips» Houlihan i filmen fra 1970.

De fleste forbinder kanskje Margaret «Hot Lips» Houlihan fra M*A*S*H med skuespilleren Loretta Swit (84), som hadde rollen i TV-serien fra 1972 til 1983.

Men det var Sally Kellerman som først gestaltet karakteren, i filmen M*A*S*H fra 1970. Kellerman ble nominert til både Oscar og Golden Globe for rollen.

Ikke død: Loretta Swit, som spilte major Margaret «Hot Lips» Houlihan i TV-serien M*A*S*H.

Torsdag døde hun, melder Hollywood Reporter.

Stor produksjon

M*A*S*H – både filmen og TV-serien, basert på en roman av Richard Hooker – er en svart komedie satt til et amerikansk feltsykehus under Koreakrigen tidlig på 50-tallet.

Kellerman var svært produktiv, og spilte i et femtitall filmer og hadde nesten like mange tv-serieroller.

I 2015 ble hun nominert til Emmy for en gjesterolle i såpeserien «The Young and the Restless».

Fra venstre: Regissør Robert Altman, den franske sangeren Sacha Distel, Sally Kellerman og Jo Ann Pflug fotografert under Cannes-festivalen i 1970.

Tre barn



Hun huskes dessuten spesielt for rollen som den frilynte læreren Diane Turner i komedien «Back to School» fra 1986, der hun spilte mot blant andre Rodney Dangerfield, Burt Young, Robert Downey Jr. og Ned Beatty.

Sally Kellerman ble 84 år gammel og etterlater seg tre barn. Hun ble enke i 2016.