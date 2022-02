Prins Andrew har inngått forlik i sivilt overgrepssøksmål i USA

NTB

Storbritannias prins Andrew har inngått et forlik med Virginia Giuffre i det sivile overgrepssøksmålet i USA, viser rettsdokumenter i New York tirsdag.

Partene «har inngått et forlik utenfor rettssalen», skriver Giuffres advokat David Boies i et brev som han på vegne av begge parter har sendt til en dommer i New York.

De økonomiske vilkårene i forliket er ikke offentliggjort.

Dronning Elizabeths andre sønn ble saksøkt i USA av Giuffre, som hevder at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001. Da var hun 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

Prins Andrew avviser anklagene, og han er ikke siktet for noe.

De angivelige overgrepene skal ha blitt tilrettelagt av den nå avdøde milliardæren Jeffrey Epstein.