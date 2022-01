Coronasmittet Elton John utsetter konserter

Elton John på scenen under turneen «Farewell Yellow Brick Road» i New Orleans i USA 19. januar. Foto: Derick Hingle / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Popstjernen Elton John utsetter to konserter i Texas etter at han testet positivt for covid-19.