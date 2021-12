Rod Stewart (76) har erkjent seg skyldig i vold mot sikkerhetsvakt

Voldshendelsen skal ha funnet sted på et hotell i Florida i 2019.

Sanger og artist Sir Rod Stewart (76) og sønnen hans, Sean (41), erkjente seg begge skyldig i vold mot en sikkerhetsvakt fredag.

Det melder CNN.

Initierte volden

Hendelsen skal ha funnet sted utenfor et hotell i Sør-Florida nyttårsaften i 2019.

Det hele skal ha startet med at artistens sønn, Sean, gikk opp i ansiktet til en sikkerhetsvakt ved Breakers Hotel i Palm Beach, Florida, og til slutt dyttet ham. Deretter skal Stewart ha slått sikkerhetsvakten.

Opptak fra overvåkningskameraene den kvelden viser at Stewart og sønnen var de som initierte volden.

Britisk superstjerne

Den britiske Stewart ble for alvor kjent som en del av The Jeff Beck Group på 60-tallet.

Det er likevel som soloartist og for sangene «Maggie May», «Sailing» og «Da Ya Think I'm Sexy?», vi kjenner ham best.

Rod Stewart da han spilte konsert på Norwegian Wood på Frognerbadet i Oslo i 2013.

Han har siden blitt kommandør i den britiske imperieorden og fått en egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Sist Stewart spilte konsert i Norge var under Norwegian Wood-festivalen i Oslo i 2013.

Får ingen straff

Ingen av de to møtte i retten fredag, men begge erkjente altså straffskyld.

En av Stewarts advokater, Guy Fronstin, forklarer at Stewart og sønnen erkjente seg skyldig for å unngå den unødvendige belastningen en høyprofilert rettssak ville forårsake.

Fordi ingen ble skadet i hendelsen, ble ingen av dem straffet, men må betale 675 dollar, ca. 6.100 norske kroner, hver i saksomkostninger.