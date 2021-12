Den norskættede filmskuespilleren Arlene Dahl er død

(11. august 1925 – 29. november 2021)

Skuespillersønnen Lorenzo Lamas i sorg.

Den norskættede amerikanske skuespilleren Arlene Dahl gikk mandag denne uken bort, 96 år gammel.

Det var hennes sønn, den kjente skuespilleren Lorenzo Lamas (63), som delte nyheten på sosiale medier, skriver Deadline.

«Mamma døde i morges i New York. Hun var den mest positive innflytelsen på livet mitt», skrev han. Hele innlegget kan leses nedenfor.

Kjent for film, TV, skjønnhet og astrologi

Arlene Dahl fotografert på Waldorf Astoria i New York i 2000. (Lisens CC BY-SA 2.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arlene_Dahl_2000.jpg Les mer Lukk

Dahl ble født 11. august 1925 i Minneapolis. Foreldrene var de norske immigrantene Idelle Ingeborg, som kom fra Melhus i Trøndelag, og Rudolph Sylvester Dahl.

Arlene Dahls mest kjente rolle var som professor Carla Göteborg i Henry Levins «Reisen til jordens indre» fra 1959, hvor hun spilte mot stjernene James Mason og Pat Boone.

Hun hadde da allerede spilt i mer enn 20 filmer. Blant annet «My Wild Irish Rose» fra 1947 og «She Played with Fire» fra 1957.

Dahl spilte også i en rekke såpeoperaer, blant dem «All My Children» og «One Life to Live». Hun gjestet også populære serier som «Kjærlighetsskipet» og «Burke's Law» på midten av 1960-tallet.

I 1960 ble hun tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Hun bemerket seg også innen skjønnhetsindustrien med en skjønnhetsspalte kalt «La oss være vakre» som varte i mer enn 20 år, og startet senere Arlene Dahl Enterprises som spesialiserte seg i undertøy og kosmetikk.

Dahl utmerket seg i senere år på astrologifeltet og har gitt ut flere bøker.

– Hun var virkelig en naturkraft

Dahl var gift hele seks ganger, og hadde i 1948 og -49 et kortvarig forhold med senere president i USA, John F. Kennedy. Med sin andre ektemann, den argentinske skuespilleren Fernando Lamas, fikk hun sønnen Lorenzo Lamas, kjent fra rollen som Lance Cumson i 80-tallsserien «Falcon Crest».

Den kjente skuespilleren Lorenzo Lamas delte mandag nyheten om at moren Arlene Dahl hadde gått bort. Les mer Lukk

I tillegg til Lamas, etterlater hun seg barna Carole Delouvrier og Stephen Schaum, samt ni barnebarn og to oldebarn.

Det var i et Instagram innlegg sønnen Lorenzo Lamas mandag delte nyheten om morens bortgang:

«Mamma døde i morges i New York. Hun var den mest positive innflytelsen på livet mitt. Jeg vil huske latteren hennes, gleden hennes, hennes verdighet mens hun navigerte gjennom utfordringene hun møtte. Aldri et stygt ord om noen. Hennes evne til å tilgi gjorde meg til tider målløs. Hun var virkelig en naturkraft, og etter hvert som vi kom nærmere i mitt voksne liv, støttet jeg meg mer og mer på henne som min livsrådgiver og den personen jeg kjente som levde og elsket fullt ut. Mine tanker går til hennes kjære ektemann Marc Rosen som de siste 37 årene har gjort livet hennes så fantastisk og fylt av glede. Elsker deg mamma for alltid».