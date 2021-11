Prins Charles utpekt som «rasisten» i Buckingham Palace i ny bok

Men forfatteren av boka forsvarer prinsen.

I en ny bok om de britiske prinsebrødrene Harry (37) og William (39) og deres koner Meghan (40) og Kate (39), kommer det frem at det trolig var prins Charles (73) som satte spørsmålstegn rundt Harry og Meghans sønn Archies hudfarge.

Boka – som kommer ut i dag, tirsdag – har fått navnet «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» og er skrevet av den amerikanske journalisten Christopher Andersen.

Anklaget familiemedlem for rasisme

Det var under et intervju med Oprah Winfrey i mars i år at Hertuginne Meghan og prins Harry kom med anklagene mot et ikke-navngitt medlem av kongefamilien.

Det var under et mye omtalt intervjue med Oprah Winfrey hertugparet anklaget et medlem i kongefamilien for rasistiske uttalelser.

Meghan fortalte Winfrey at det hadde vært bekymringer og samtaler om hvor mørk deres sønn Archies ville bli, da hun gikk gravid. Meghan har selv en hvit far og svart mor.

Verken Meghan eller Harry ville under intervjuet utdype hvem i kongefamilien det var snakk om.

– Jeg tror det vil være svært ødeleggende for vedkommende, sa Meghan den gangen.

I ettertid har hertugparet derimot presisert at det ikke var dronning Elizabeth eller hennes nå avdøde ektemann prins Philip.

En samtale rundt frokostbordet

Ifølge forfatteren av den nye boka kan de se ut til at det ikke skjedde helt som først antatt.

Andersen har nemlig fra pålitelig kilder fått gjenfortalt at prins Charles og hans kone Camilla satt ved frokostbordet morgenen den 27. november 2017, noen timer etter at forlovelsen mellom prins Harry og Meghan ble offentliggjort.

Hertuginne Meghan og prins Harry avbildet med sønnen Archie under møte med erkebiskop Desmond Tutu i Cape Town, Sør-Afrika.

Da skal Charles ha sagt undrende til sin kone:

– Jeg lurer på hvordan barna vil se ut.

Litt overrasket av utsagnet skal Camilla sa ha uttalt:

– Vel, helt nydelig, det er jeg sikker på.

Da skal Charles ha senket stemmen og spurt:

– Jeg mener, hvordan vil hudfargen til barna bli?

– Charles nysgjerrighet er blitt vridd til noe ondsinnet

Andersen skriver i boka at denne nysgjerrigheten prins Charles viste under frokosten med sin kone denne morgenen senere har blitt vridd av illojale hoffmenn, og gitt et rasistisk motiv, før det nådde Meghan og Harry.

«Spørsmålet som ble stilt av Charles ble gjentatt på en mindre uskyldig måte i salene til Buckingham Palace», skriver Andersen.

I boka avslører Anderson også Harrys frustrasjon etter at han konfronterte Charles, som ifølge en annen kilde hadde reagert med å fortelle Harry at han var altfor følsom.

Dette usympatiske synet ble delt av William, som angivelig kalte hudfarge-kommentaren «taktløs», men ville likevel ikke kategorisere det som et tegn på rasisme i familien.

En talsperson for prins Charles har til New York Post avkreftet bokas innhold.

– Dette er fiksjon og ikke verdt ytterligere kommentarer, sier han.