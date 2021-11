Justin Bieber til Norge i 2022

NTB

Den canadiske popstjernen Justin Bieber kommer igjen til Norge i 2022 og skal holde konsert i Trondheim.

Bieber, som tidligere har skapt kaotiske scener på sine Norgesbesøk, kommer til Trondheim 7. august i forbindelse med sin turne «Justice World Tour», skriver VG.

Konserten skal spilles på Laengen travbane.

– Tidenes konsert i Trondheim. Konserten på Leangen blir hans eneste i Norge på den kommende turneen og en av kun fire konserter i Europa i 2022, sier Kristian Digre i Livesentralen, lokal partner for arrangementet.

Mark Vaughn i All Things Live sier at det er Biebers store og vedvarende popularitet i Norge som har gjort at Trondheim blir en av de få europeiske byene han besøker.