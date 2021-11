Skuespiller Dean Stockwell er død

5. mars 1936 – 7. november 2021

Den amerikanske skuespillerveteranen entret scenen allerede syv år gammel.

Til amerikanske TMZ bekrefter familiemedlemmer av Stockwell at han gikk bort fredfullt mens han sov søndag. De opplyser at han døde av naturlige årsaker.

«Hvil i fred Dean Stockwell, en fantastisk skuespiller som aldri møtte en scene han ikke kunne stjele», skriver blant annet journalist og filmskaper Bilge Ebiri i sin hyllest på Twitter.

Han er kjent for flere ikoniske roller, blant annet i filmer som «Blue Velvet» (1986), «Dune» (1984) og seriene «Quantum Leap» (1989-93) og «Battlestar Galactica» (2006-07). Han ble nominert til Oscar for beste birolle i filmen «Married to the Mob» i 1989 og var også nominert for flere Emmy og Golden Globe-priser for sin innsats i science fiction-serien «Quantum Leap».

Han begynte skuespillerkarrieren bare syv år gammel og noen av hans kjente barneroller er fra filmene «The Green Years» fra 1946 og «Gentlemans Agreement» (1947).

Stockwell ble 85 år gammel og etterlater seg en voksen sønn og datter.