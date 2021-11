Indiana Jones-film rammet av dødsfall

Problemene har stått i kø for Harrison Ford og resten av filmproduksjonen.

Den nye Indiana Jones-filmen, den femte i rekken, har blitt rammet av en tragedie, skriver britiske The Sun.

Et crew-medlem har nemlig blitt funnet død på hotellrommet sitt i byen Fez i Marokko, der innspilling nå foregår.

Nic Cupac (54) var, ifølge The Sun, en av rundt hundre filmarbeidere fløyet inn for å forberede et større stunt, som involverer en rickshaw (hånddratt vogn på to hjul).

Døde av naturlige årsaker

Cupac er en såkalt «grip», det vil si at jobben innebærer å håndtere filmkameraenes forflytning, for eksempel når kameraet er montert på en kran eller en kameravogn.

54-åringen har jobbet på en rekke store produksjoner, deriblant «Da Vinci-koden» (2006), «Harry Potter og halvblodsprinsen» (2009), «Bridget Jones' baby: Alle gode ting er tre» (2016) og «Star Wars: The Last Jedi» (2017).

Foreløpig er det konkludert med at Cupac døde av naturlige årsaker.

Utsatt flere ganger

Opptakene til den nye «Indiana Jones» – som ennå ikke har fått noen tittel, og har Harrison Ford , danske Mads Mikkelsen og Phoebe Waller-Bridge øverst på rollelisten – har ikke gått etter planen.

Det var meningen at filmen skulle komme på kino i 2022, men først ble den utsatt som følge av coronapandemien, og siden ytterligere tre måneder fordi Harrison Ford (79) fikk en skulderskade under opptak, skriver danske BT.

Filmen har nå lanseringsdato i 2023.

Dødsfallet til Cupac skjer kun kort tid etter at filmfotografen Halyna Hutchins døde under innspillingen av westernfilmen «Rust».