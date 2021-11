Mannen som «skapte» Arnold Schwarzenegger er død

12. oktober 1943 – 21. oktober 2021

Dokumentarfilmskaper George Butler ble 78 år.

Da dokumentar-sensjonenen «Pumping Iron» ble lansert i 1977 hadde Arnold Schwarzenegger allerede hatt et par filmroller og fått anerkjennelse for det, blant annet en Golden Globe-pris for beste debut i 1977 for birollen i filmen «Stay Hungry» mot Sally Field og Jeff Bridges. Han hadde også allerede vunnet Mr. Olympia seks ganger.

Likevel var han lite kjent utenfor bodybuilder-miljøet.

George Butlers dokumentarfilm løftet imidlertid Schwarzenegger til superstjernestatus.

Gjennombruddet



«Pumping Iron» foregår for en stor del i treningsstudioet Gold’s Gym i Los Angeles. Schwarzenegger forbereder seg til å nok en gang forsvare Mr. Olympia-tittelen, men denne gangen har han ekstra hard konkurranse, fra amerikaneren Lou Ferrigno. Schwarzenegger vinner igjen.

Filmen fører den unge østerrikeren verden rundt på filmfestivaler, han lander nye filmroller, bedre og bedre, via Conan-rollen fra 1982, til Terminator to år senere. Resten er filmhistorie. Og politisk historie: I 2003 ble Arnold Schwarzenegger valgt til guvernør i California, og satt til 2011.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Arnold Schwarzenegger promoterer «Pumping Iron» i Cannes i mai 1977. Les mer Lukk

Nære venner



Regissør Butler og bodybuilder Schwarzenegger ble nære venner etter «Pumping Iron».

George Butler var sønn av en britisk offiser og en amerikansk sosietetsdame, men vokste opp i Somalia, Kenya og Jamaica. Han lagde dokumentarfilmer gjennom hele livet. Han siste prosjekt Imax-filmen til «Tiger, Tiger», om jakten på sjeldne tigere i Bengalbulten, er ennå ikke lansert.

Butler døde av lungebetennelse i Holderness i New Hampshire 21. oktober, 78 år gammel.