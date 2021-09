Status Quo-grunnlegger død

NTB

Alan Lancaster, som var med på å grunnlegge Status Quo, er død, 72 år gammel.

– Alan var en viktig del av lydbildet og den enorme suksessen som Status Quo hadde på 60- og 70-tallet, sier vokalist Francis Rossi ifølge BBC om låter som «Rockin' All Over The World» og «Whatever You Want». Førstnevnte sang åpnet blant annet den store Live Aid-konserten i London i 1985.

Lancaster, som spilte bass, skrev låter og også var å høre på vokal tidvis, grunnla forløperen til bandet sammen med Francis Rossi allerede da de var skolegutter og kalte seg The Scorpions. Det endelige bandnavnet kom til i 1969. Han forlot bandet i 1985.

– Vi var venner og kolleger i mange år og oppnådde fantastisk suksess som The Frantic Four side om side med Rick Parfitt og John Coghlan, lyder det videre fra Rossi om kallenavnet på Status Quo-besetningen i årene 1970–76.

Selv om de to bandgrunnleggerne var uvenner i senere år, sier frontmannen at han «alltid vil ha svært gode minner om våre tidlige dager sammen». Rossi kondolerer også Lancasters kone Dayle og familien.

I 2013 og 2014 ble «The Frantic Four» gjenforent og spilte to utsolgte turneer. Allerede da slet Alan Lancaster med helsen: Han hadde fått MS. Han døde i Sydney, omgitt av familien, ifølge australske aviser.

Status Quo hadde fire album på førsteplass på de britiske topplistene gjennom årene, ifølge Official Charts Company. Dagens versjon av bandet planlegger turné i 2022.