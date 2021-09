NRKs Magnus Takvam har skrevet bok om forholdet til sin berømte mor Marie Takvam

Ny bok

Magnus Takvam, den gang snart to år, fotografert sammen med sin mor, forfatterinnen Marie Takvam i Oslo i mai 1954.

Moren var en av Norges mest berømte litteraturpersonligheter. Men hun var også et menneske som slet med alkohol og store psykiske problemer.

NRKs Magnus Takvam (69) lanserte i forrige uke boken «Hun skrev for å kunne leve. Min mor, Marie Takvam».

I boken forteller den respekterte politiske kommentatoren om en oppvekst preget av tette bånd til en berømt mor som var del av Oslos inntellektuelle kunstnermiljø og dertil hørende uteliv.

– Preger meg fortsatt



Spesielt ble det vanskelig etter at familien gikk i oppløsning ved skilsmisse i 1969, og Magnus og moren bodde alene sammen.

Forholdet var nært og tett, men etter hvert ble alkoholen et større og større problem, og de psykiske problemene tok overhånd.

Magnus Takvam.

– Jeg opplevde aldri den frigjøringen og løsrivelsen fra egne foreldre som et ungt menneske må ha for å gå videre. Dette har gitt meg en sterk personlig drivkraft til å gå inn i det materialet, for å forstå bedre hva som skjedde, sier Magnus Takvam til Aftenposten.

Takvam skriver om opplevelser med moren og yngre menn, og om hvordan hun etter hvert gikk inn i vrangforestillinger om kriminalsaker der hun plasserte seg selv i sentrum, skriver Aftenposten. Hun ble mer og mer frakoblet virkeligheten.

Magnus Takvam forteller til Aftenposten at han hadde et personlig behov for å skrive boken om moren.

– Sånn at jeg kan legge det bak meg. Det var så sterke bånd, så stor avhengighet og vanskelige brudd. Det preger meg fremdeles.

25 år på institusjon



Marie Takvam debuterte bare 25 år gammel i 1952, det året sønnen ble født, med diktsamlingen «Dåp under sju stjerner». Hun ble en av våre aller mest kjente forfattere, og skrev om temaer som dengang var vanskelige, som homofili og selvmord.

Marie Takvam fotografert 8. januar 1977.

Takvam arbeidet også i Barnetimen for de minste på NRK, og som skuespiller. I 1977 hadde hun hovedrollen i Vibeke Løkkebergs «Åpenbaringen», og, samme år, også en rolle i Svend Wams «Det tause flertall».

Hun mottok en rekke priser for forfatterskapet sitt, blant annet den høythengende Doblougprisen i 1983. I 1997 ble hun tildelt Nynorsk litteraturpris for «Dikt i Samling».

Marie Takvam levde de siste 25 årene av sitt liv på psykiatriske institusjoner og sykehjem, og fikk også Alzheimer mot slutten av livet.

I 2008 døde hun. Ifølge sønnen uten en eneste fortrolig venn.