Gledestårer da Broadway åpnet igjen

En fullsatt sal på Gershwin-teateret tirsdag kveld under forestillingen «Wicked».

NTB

Det var gledestårer og full jubel da Broadway-teatrene tirsdag kveld gjenåpnet i New York etter å ha vært stengt i 18 måneder.

– Jeg vil aldri ta teater for gitt igjen, vil dere? Det er så hellig. Jeg er så takknemlig, og jeg håper at dere går og ser så mange musikaler dere kan for å støtte vår industri, sa skuespiller og manusforfatter Lin-Manuel Miranda fra scenen.

Miranda står bak det prisbelønnede musikalen «Hamilton!". Tirsdag kveld var han rørt til tårer og fikk stående applaus fra en fullsatt sal i Richard Rodgers-teateret.

Broadway-teatrene var blant de aller første kulturinstitusjonen som ble stengt i mars 2020 da coronapandemien slo innover USA. Nå er de blant de siste som gjenåpner etter at amerikanerne har gjenåpnet mye av det øvrige kulturlivet igjen.

Flere av teatrene har satt inn nye luftrensesystem, alle teateransatte og publikum må vise coronasertifikat for å komme inn, og alle i publikum er nødt til å bruke munnbind.