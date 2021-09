«Politiskolen»-stjernen Art Metrano er død

Skuespilleren og stand-up-komikeren, som nordmenn kjenner best som Ernie Mauser i «Politiskolen»-filmene, ble 84 år gammel.

Skuespilleren døde av naturlige årsaker i sitt hjem onsdag, bekrefter Metranos sønn til The Hollywood Reporter. Torsdag tok sønnen til sosiale medier for å minnes sin far.

– I går mistet jeg min beste venn, min mentor og min far. Han var og vil alltid være den sterkeste mannen jeg vet om, skrev sønnen Harry Metrano i et innlegg på Instagram.

I en årrekke prydet Metrano og gjengen fra suksessfilmene «Politiskolen» TV-skjermer i Norge. Metrano ble en del av serien da oppfølgeren «Politiskolen 2» kom i 1985, og spilte den nådeløse politisjefen Ernie Mauser. I tillegg spilte han i en rekke andre filmer og serier, blant annet suksesserien «Law and Order».

– De som fant opp ordtaket «legender dør aldri» må ha hatt deg i tankene, skriver sønnen videre i hyllesten til sin far.

Metrano slo gjennom da han opptrådte på «The Tonight Show» som stand-up-komiker i 1970, skriver CNN. Skuespillerkarrieren tok en bråstopp i 1989 etter en fallulykke mens han arbeidet på hustaket sitt, som senere ble om til stykket «Metrano’s Accidental Comedy» som har opptrådte i i rullestol.