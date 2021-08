Dynastiet-stjernen Michael Nader er død

19. february 1945 – 23. august 2021

Ble 76 år gammel.

Såpeserie-stjernen Michael Nader er gått bort etter noen tids kreftsykdom.

Det melder flere amerikanske medier. VG var først til å omtale dødsfallet i Norge.

Nader er mest kjent i Norge for rollen som Alexis' (Joan Collins) tredje ektemann Dex Dexter i en av 80-tallet aller mest populære tv-serier «Dynastiet», som ble sendt på NRK. Han hadde rollen fra 1983 til 1989.

Store tv-roller



Rollen i Dynastiet ble Naders største suksess som såpeskuespiller, etter at han hadde debutert i yrket med rollen som Kevin Thompson i «As the World Turns» i 1975, en karakter han spilte frem til 1978.

Etter «Dynastiet» spilte Nader i suksess-såpeserien «All My Children» fra 1991 til 2001, og igjen i 2013, der han gestaltet rollen som Dimitri Marick.

Etterlater seg kone og datter



Nader døde i sitt hjem nord i California med sin kone Jodi og hunden Storm ved sin side, opplyser manager Richard Schwartz til USA Today.

«Det er med tungt hjerte jeg deler nyheten om min elskede mann Michaels bortgang. Han var en vakker og fascinerende mann, og jeg vil savne ham for alltid», heter det i en uttalelse fra skuespillerens kone gjennom 18 år, Jodi Lister, på MichaelFairmanTV.

Lister forteller i uttalelsen også om hvor mye 76-åringen gledet seg over å bli gjenforent med de andre stjernene fra Dynastiet under et veldedighetsarrangement for covid-19-forskning i mars i år.

Michael Nader var nevø til forfatteren og skuespilleren George Nader, som døde i 2002, og etterlater seg, foruten sin kone, datteren Lindsay og datterdatteren Juniper.